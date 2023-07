Odessa e Mykolaiv foram alvejadas com mísseis e foguetes. Há diversos feridos e muitos danos. Forças afetas ao Kremlin denunciam novo ataque ucraniano na Crimeia

Mais uma noite de inferno em Odessa e Mykolaiv, cidades costeiras no sul da Ucrânia, a oeste da Crimeia.

As duas cidades, que albergam portos incluídos na Iniciativa do Mar Negro, de exportação de cereais, foram alvejadas pela Rússia com mísseis de médio e longo alcance.

Em Mykolaiv, há registo de pelo menos 18 feridos, nove deles tiveram de ser hospitalizados, incluindo cinco crianças. Pelo menos cinco arranha-céus residenciais ficaram danificados e tiveram de ser desligados da rede elétrica.

O governador local, Vitaly Kim, admite haver mortos, mas a informação não está devidamente confirmada. As buscas por mais vítimas em Mykolaiv está em curso.

Em Odessa, o bombardeamento provocou um incêndio, que afeta uma área com cerca de 300 metros quadrados. Pelo menos duas pessoas tiveram de ser hospitalizadas.

A Ucrânia detalha que a Rússia lançou pelo menos 78 ataques aéreos durante a noite utilizando pelo menos 16 mísseis Kalibr, oito mísseis de cruzeiro Kh-22, seis mísseis de cruzeiro Onyx, um míssil teleguiado Kh-59 e 32 drones Shaheds, de fabrico iraniano.

As defesas antiaéreas ucranianas conseguiram destruir 13 mísseis Kalibr, um míssil Kh-59 e 23 drones.

As forças russas dispararam ainda 69 foguetes. A Ucrânia avisa que a possibilidade de mais ataques aéreos permanece alta em todo o território.

Do lado afeto ao Kremlin, foi denunciado um ataque ucraniano na região ocupada da Crimeia, que terá danificado quatro prédios de serviços administrativos e provocado a morte de uma adolescente no noroeste da península

[Em atualização]