Incêndio na Crimeira ocupada pela Rússia afeta 2 mil pessoas

Não há indícios de responsabilidade da Ucrânia neste fogo deflagrado a pouco mais de 100 quilómetros da estratégica ponte sobre o estreito de Kerche

Pelo menos quatro aldeias no sudeste da península da Crimeia estão a ser evacuadas devido a um incêndio num campo de treino militar russo, naquele território ucraniano anexado pela Rússia desde 2014.

Não há vítimas, mas mais de duas mil pessoas têm de ser deslocadas pelo menos durante um dia para centros de acolhimento nas redondezas.

"Um incêndio deflagrou num campo de treino militar no distrito de Kirovsky, na República da Crimeia. As causas do fogo vão ser determinadas pelas autoridades de investigação. Foi decidido deslocar 2.200 pessoas de quatro aldeias na região.

O trânsito na autoestrada de Tavrida foi suspenso naquela zona", informou Sergey Aksyonov, o chefe da administração russa deste território há quase 10 anos ocupado pela Rússia.

O fogo deflagrou num distrito do sudeste da península, a pouco mais de 100 quilómetros da controversa ponte da Crimeia, construída sobre o estreito de Kerch de forma unilateral e aberta desde 2018.

A ponte liga a Rússia à Crimeia, permite circulação rodo e ferroviária e é um dos acessos estratégicos do fornecimento militar russo para a "operação militar especial", como o Kremlin denomina a invasão da Ucrânia.

A ponte foi já alvo de dois ataques não reivindicados pela Ucrânia, que ainda assim lembra a ilegalidade da construção que será um alvo militar legítimo. O último ataque ocorreu esta semana, não foi reivindicado, mas as forças ucranianas prometem revelar dados sobre o mesmo após o fim da guerra em curso.

Sobre o fogo no campo militar, não há por enquanto indícios de que tenha sido provocado pela Ucrânia. Algumas contas falsas nas redes sociais chegaram a associar o incêndio a uma ação ucraniana, mas tais informações foram desmentidas pela Ucrânia.