Greta Thunberg vai pagar multa por desobediência à polícia

Thunberg e outros jovens ativistas do movimento "Reclaim the Future" foram acusados de recusar uma ordem de dispersão, após terem bloqueado o acesso rodoviário a um terminal petrolífero, no sul da Suécia.

Um tribunal sueco multou a ativista climática Greta Thunberg por ter desobedecido à polícia durante um protesto ambiental junto a uma instalação petrolífera. A ativista climática admitiu os factos mas negou a culpa, dizendo que a luta contra a indústria dos combustíveis fósseis é uma forma de autodefesa contra a ameaça existencial e global da crise climática. O tribunal rejeitou o argumento e aplicou-lhe uma multa de cerca de 240 dólares. Thunberg e outros jovens ativistas do movimento Reclaim the Future foram acusados de recusar uma ordem de dispersão da polícia, após terem bloqueado no mês passado, o acesso rodoviário a um terminal petrolífero na cidade de Malmö, no sul da Suécia Poucas horas depois de conhecer a sentença, o grupo voltou ao terminal petrolífero para encenar outro bloqueio de estrada.

