De Euronews

Ataque russo contra portos ucranainos no rio Danúbio, aparentemente destinado a frustrar a tentativa de Kiev de redirecionar as exportações de cereais, terá provocado pelo menos sete feridos. Silos e outros locais de armazenamento foram destruídos.

Rússia bombardeou massivamente os portos ucranianos de Reni e Ismail no rio Danúbio. Poucas horas depois do ataque, uma equipa da Euronews esteve na zona do porto de Reni, o ponto de conflito mais próximo de um país da NATO.

Apenas algumas centenas de metros separam o porto ucraniano e a costa romena.

O jornalista da euronews falou com a tripulação de uma barcaça romena junto do local da explosão.

"Na sua embarcação, o comandante romeno juntou alguns destroços que, segundo ele, só podem ter origem nas explosões. A tripulação diz que um material muito fino que me mostram pode até ser parte de um drone que caiu a poucos metros da barcaça," revela o jornalista da euronews.

No momento do ataque, havia seis embarcações romenas no porto de Reni.

"As seis embarcações, após o ataque, entraram em contacto com a capitania do porto de Galați e solicitaram permissão para entrar em águas nacionais romenas. A solução foi ancorarem na margem direita, na área da Milha Náutica 74. Todas as seis embarcações estão fundeadas, estão seguras.," explica o Capitâo do Porto de Galati, Vlăduț Brînză.

Muitos moradores da cidade romena de Galați, a cerca de 20 quilómetros do porto de Reni, acordaram com o barulho pelas explosões.

O Ministério da Defesa romeno reagiu ao ataque junto da fronteira.

"De acordo com as avaliações das estruturas responsáveis pelo Ministério da Defesa, não há neste momento a possibilidade de uma ameaça militar direta ao território nacional romeno, espaço aéreo ou águas territoriais," declarou o porta-voz do Ministério da Defesa da Roménia, Constantin Spînu.

O ataque russo, aparentemente destinado a frustrar a tentativa de Kiev de redirecionar as exportações de cereais, foi feito com "drones kamikaze", durou quase quatro horas e terá provocado pelo menos sete feridos. Silos e outros locais de armazenamento foram destruídos. A Ucrânia tem quatro portos no rio Danúbio