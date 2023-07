De Euronews

Detenções e canhões de água nos protestos em massa contra reforma do sistema judicial israelita aprovada pelo Governo do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu apoiado por extrema-direita de nacionalistas e ultra-religiosos.

Em Israel, os protestos contra a aprovação de um componente-chave da reforma judicial que limita o Supremo Tribunal continuaram noite adentro com confrontos e prisões.

A lei restringe os poderes dos tribunais para anular as ações do Governo.

A oposição israelita diz que a lei dá muito poder aos políticos e é uma ameaça à democracia.

A lei foi ratificada no Knesset, na segunda-feira. No momento da votação, todos os deputados da oposição retiraram-se do Parlamento.

"Hoje realizámos uma etapa democrática necessária. A etapa visava restaurar um certo equilíbrio entre as autoridades, o que acontecia há 50 anos (quando os juízes não tinham a capacidade de derrubar decisões do governo que consideravam "não razoáveis"). Aprovamos a emenda de razoabilidade para que o governo eleito possa realizar a política de acordo com a decisão da maioria dos cidadãos do país," declarouo primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu

Para os críticos, a aprovação da controversa lei é como uma clara tomada de poder que vai corroer a democracia e ajudará a luta do primeiro-ministro Netanyahu contra as acusações de corrupção, que ele nega.

Muitos consideram que a legislação é um passo em direção ao desejo da extrema-direita nacionalista e ultra religiosa do Governo de Netanyahu de anexar alguns ou todos os territórios ocupados.