Ondas de calor "praticamente impossíveis" sem alterações climáticas

De Euronews

Investigadores admitem que resultado de um novo estudo não surpreende, mas que é necessário fazer algo para que o fenómeno não piore.

Um novo estudo realizado por especialistas em clima da rede científica World Weather Attribution, afirma que as ondas de calor letais que atualmente se entendem pela América do Norte, Europa e Ásia nunca poderiam ter ocorrido sem a acumulação contínua de gases de efeito de estufa.

Por outras palavras, as alterações climáticas estão a contribuir para as elevadas temperaturas no planeta.

Média de temperaturas máximas, no mês de julho em: EUA/México, Sul da Europa e China World Weather Attribution

De acordo com os investigadores, o efeito do dióxido de carbono e de outros gases estagnados na atmosfera fez com que a onda de calor na Europa fosse 2,5ºC mais quente, 2ºC na América do Norte e 1ºC na China.

No país aisático, o aumento dos gases que retêm o calor, sobretudo provenientes dos combustíveis fósseis, tornou 50 vezes mais provável uma nova vaga de calor.

A nível global, os períodos de elevadas temperaturas serão mais intensos, mais frequentes e mais duradouros. Um fenómeno com consequências diretas para os seres vivos e que estará relacionado a outras catástrofes climáticas, como as secas e os incêndios florestais.