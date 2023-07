As temperaturas ameaçam ultrapassar o máximo histórico da Europa de 48,8ºC esta semana.

Os países do sul da Europa estão a sofrer a sua segunda vaga de calor em poucas semanas, com temperaturas que ameaçam bater recordes.

Um novo anticiclone chamado Caronte, em homenagem ao barqueiro que transporta as almas para o submundo na mitologia grega, está a causar o calor extremo. Amplificado pelas alterações climáticas, prevê-se que persista até ao final da semana, pelo menos.

As temperaturas elevadas deram origem a alertas de incêndios florestais e avisos de saúde em todo o sul da Europa.

Residentes locais observam um incêndio, perto de Puntagorda na ilha de La Palma, nas Canárias, 15 de julho, 2023. Europa Press via AP

A agência meteorológica espanhola Aemet declarou que a vaga de calor "afetará uma grande parte dos países que fazem fronteira com o Mediterrâneo" esta semana. As temperaturas poderão ultrapassar os 42ºC nas regiões do sul do país, mas é provável que comecem a descer na quarta-feira.

O incêndio começou em La Palma, nas Ilhas Canárias, em Espanha, no sábado. Cerca de 4 600 hectares de terreno e cerca de 20 casas e edifícios foram queimados. Os ventos mais fracos e o tempo mais fresco que chegaram na segunda-feira ajudaram os bombeiros a combater o incêndio.

Um homem desloca os cavalos da zona de incêndio, em Pournari, Grécia, 18 de julho 2023. REUTERS/Giorgos Moutafis

A Grécia tem assistido à propagação de incêndios devastadores em florestas de pinheiros que se tornaram secas devido ao calor. Os incêndios foram ateados pelo vento no nordeste da Ática, em Loutraki, Devenochoria e Boetia.

Os incêndios destruíram duas cidades à beira-mar nos arredores de Atenas, queimando edifícios e obrigando milhares de pessoas a fugir. Foram emitidas ordens de evacuação para pelo menos seis cidades ao longo da costa, uma vez que os ventos atingiram velocidades de 70 km/h.

Cerca de 200 bombeiros estão a ser assistidos por soldados do exército grego, aviões e helicópteros para combater as chamas. Grande parte do sul da Grécia e a Grande Atenas estão agora no segundo nível mais elevado de alerta para incêndios florestais.

As chamas do incêndio engolem uma casa, em Saronida, próximo de Atenas, Grécia, 17 julho, 2023. REUTERS/Stelios Misinas

Em Itália, as autoridades sanitárias intensificaram os avisos de calor, uma vez que Roma se prepara para máximas de 42ºC na terça-feira, 18 de julho. O Ministério da Saúde pediu às regiões que aumentassem as visitas domiciliárias a pessoas idosas e vulneráveis, para que não tenham de sair de casa para procurar cuidados médicos.

Os hospitais também foram instados a criar estações de aquecimento para lidar com casos de emergência. Voluntários e funcionários da empresa local de água de Roma estarão espalhados por 28 locais da cidade para orientar as pessoas para as fontes e distribuir água engarrafada.

Um homem senta-se na Escadaria Espanhola durante uma onda de calor em Itália, quando se prevê que as temperaturas subam mais nos próximos dias, em Roma. REUTERS/Guglielmo Mangiapane

As pessoas foram aconselhadas a manterem-se abrigadas e a evitar a exposição direta ao sol entre as 11 e as 18 horas. De acordo com a Agência Espacial Europeia, a temperatura mais elevada de sempre registada na Europa - 48,8ºC na Sicília, em agosto de 2021, poderá ser ultrapassada na ilha italiana da Sardenha nos próximos dias.

Uma mulher da polícia enche uma garrafa de água na fonte Barcaccia, em frente à Scalinata di Trinita dei Monti (Escadaria de Espanha), em Roma, 11 de julho de 2023. Alberto PIZZOLI / AFP

A Agência alertou para o facto de outros países, incluindo a França, a Alemanha e a Polónia, poderem também enfrentar um calor extremo nos próximos dias.

Também a Grécia deverá registar uma subida das temperaturas ao longo desta semana. Atenas poderá registar temperaturas máximas de 43ºC no sábado. A agência meteorológica do país diz que não espera que as temperaturas mudem muito antes de quarta-feira.

A partir de quinta-feira, porém, uma segunda vaga de calor atingirá o país, provocando uma subida das temperaturas.

Durante o fim de semana, a Acrópole de Atenas fechou aos visitantes durante a parte mais quente do dia para proteger os turistas. A Acrópole retomou agora o seu horário normal de abertura, depois de ter sido aliviada do calor na segunda-feira.

A Organização Meteorológica Mundial (OMM) alertou para o facto de, à medida que a vaga de calor no hemisfério norte se intensifica esta semana, as temperaturas noturnas aumentarem, conduzindo a um risco acrescido de ataques cardíacos e de morte.

Uma pessoa refresca-se na Piazza del Popolo, durante uma vaga de calor em Itália, quando se prevê que as temperaturas subam ainda mais nos próximos dias, em Roma. REUTERS/Remo Casilli

"Embora a maior parte da atenção se centre nas temperaturas máximas diurnas, são as temperaturas noturnas que apresentam os maiores riscos para a saúde, especialmente para as populações vulneráveis", afirmou a OMM.

O conselheiro sénior para o calor extremo da OMM, John Nairn, disse aos jornalistas em Genebra que as temperaturas repetidamente elevadas durante a noite são particularmente perigosas para a saúde humana "porque o corpo é incapaz de recuperar do calor sustentado".

Um homem a apanhar sol no parque do Retiro, em Madrid, 17 de julho de 2023. AP Photo/Manu Fernandez

"Isto conduz a um aumento dos casos de ataques cardíacos e de morte", acrescentou.

Segundo os especialistas, mais de 60 000 pessoas morreram nas vagas de calor do ano passado em toda a Europa. Itália, Grécia, Espanha e Portugal foram os países mais afetados.