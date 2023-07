Porque está tanto calor na Europa?

De Euronews

Com a Europa a enfrentar temperaturas recordes, quase metade da UE está a lutar contra a seca severa. As ondas de calor agravam os riscos para a saúde.

O sul e o leste da Europa estão a preparar-se para temperaturas recordes à medida que uma onda de calor escaldante se instala.

Alguns locais de Itália podem registar temperaturas de 48°C nos próximos dias alimentando temores de um aumento nas mortes relacionadas ao calor. Na terça-feira (11 de julho), um trabalhador de sinalização rodoviária entrou em colapso e morreu, em Lodi, perto de Milão, quando as temperaturas atingiram 40º C.

A Grécia também registou mais de 40º C, forçando a Acrópole de Atenas a fechar durante a parte mais quente do dia para proteger os visitantes. A sudeste da capital, milhares de pessoas foram forçadas a evacuar as cidades de veraneio devido aos incêndios.

Milhares de pessoas também foram deslocadas no fim de semana em La Palma, nas ilhas Canárias, quando um incêndio atingiu o noroeste da ilha enquanto as temperaturas subiam.

Os Incêndios atingiram até mesmo aldeias de montanha no cantão suíço de Valais, na segunda-feira.

O clima extremo é em parte devido ao anticiclone de Caronte, que está a empurrar a onda de calor do norte de África para a Europa.

Esta é a segunda 'tempestade de calor' numa semana, depois que o fenómeno climático denominado Cerberus se manifestou.

Por que faz tanto calor na Europa?

Temperaturas extremas atingiram a Europa este ano, ao mesmo tempo que o mundo sufoca com o padrão climático El Niño e as emissões de gases de efeito estufa aquecem o clima do planeta.

Mas as últimas súbidas foram agravadas por um anticiclone chamado 'Cerberus'. Esta área de alta pressão começou no Saara antes de se mover através do norte de África para o Mediterrâneo.

A onda de calor foi nomeada pela Sociedade Meteorológica Italiana em homenagem ao cão de três cabeças e olhos ardentes que guarda os portões do submundo na mitologia grega.

No domingo (16 de julho), um anticiclone denominado 'Caronte', em homenagem ao barqueiro dos mortos da mitologia grega, começou a mover-se pela Europa, intensificando ainda mais os problemas climáticos do continente.

Até onde pode subir a temperatura na Europa?

As ilhas italianas da Sardenha e da Sicília poderiam ferver em 48º C nos próximos dias, atingindo potencialmente "as temperaturas mais quentes já registadas na Europa", de acordo com a Agência Espacial Europeia (ESA).

Em agosto de 2021, a Sicília atingiu 48,8º C - o recorde atual.

Roma, Bolonha e Florença estão entre as 10 cidades italianas atualmente sob alerta vermelho por calor extremo. As pessoas foram aconselhadas a evitar a luz solar direta nesses locais entre 11h e 18h.

A temperatura na capital da Itália pode ultrapassar os 42º C, quebrando o recorde anterior de 40,5º C, estabelecido no verão de 2007.

O serviço meteorológico de Espanha, a agência AEMET disse que os termómetros podem atingir 45 º C nas áreas sudeste da Península Ibérica, que também estão sob alerta de calor extremo. A temperatura do solo em partes do país atingiu mais de 60º C.

Na Grécia, prevê-se que uma onda de calor atinja até 44º C em algumas partes do país nos próximos dias. Ambulâncias estão de prontidão na Acrópole devido ao rsico de turistas desmaiarem sob o calor.

As autoridades proibiram o acesso a reservas naturais e florestas para reduzir o risco de incêndios florestais, enquanto os municípios abriram áreas com ar condicionado em edifícios públicos para as pessoas se protegerem do calor.

A Turquia também teve temperaturas de 44° C nos últimos dias, enquanto Chipre pode chegar aos 42° C e Montenegro aos 40,0 C. A Sérvia e a Roménia podem enfrentar 38° C; partes da Croácia esperam 36° C. Na semana passada, bombeiros lutaram para conter um incêndio florestal perto da cidade costeira de Sibenik.

Homem mergulha no Mar, numa praia de Barcelona, julho de 2023 AP Photo/Emilio Morenatti

Quanto tempo durará a onda de calor de Caronte?

A onda de calor extrema impulsionada por Caronte deve atingir o Mediterrâneo até ao final de julho.

Mas isso não será o fim dos problemas climáticos da Europa.

O continente registou a semana mais quente este mês depois de experimentar o junho mais quente de que há registo, de acordo com a Organização Meteorológica Mundial (OMM).

A agência da ONU alertou que há uma probabilidade de 90% de o El Niño continuar até ao final do ano com força moderada ou superior.

Segundo a agência das Nações Unidas, o fenómeno climático global, que acontece quando as águas do Oceano Pacífico se tornam muito mais quentes do que o habitual, poderá empurrar o mundo para um novo recorde de temperatura média, tornando as ondas de calor e tempestades mais fortes.

Um relatório recente do Greenpeace sobre o impacto das alterações climáticas no clima de Espanha destacou a necessidade urgente de reduzir as emissões de gases de efeito estufa que aquecem o planeta, aumentar as fontes de energia renováveis e reduzir a nossa dependência de combustíveis fósseis.

Quase metade da Europa enfrenta uma seca severa

A seca também está a varrer toda a Europa, com 42% das terras da UE sob alerta âmbar, de acordo com o Observatório Europeu da Seca (EDO). O solo secou devido à falta de chuvas e isso aumenta o risco de incêndios florestais - especialmente em Espanha e em Portugal - e quebra significativa nas colheitas. Mais quatro por cento das terras da UE estão em alerta vermelho para a seca, o que significa que as culturas já estão a sofrer.

Embora partes do sul da Europa estejam a começar a recuperar graças às recentes chuvas, uma nova seca está a acumular-se no norte da Europa. Em torno do Mar Báltico, Alemanha, Irlanda, Reino Unido e Escandinávia, uma grave falta de chuva pode afetar as culturas neste verão.

Como se manter seguro durante as ondas de calor da Europa?

As ondas de calor do verão passado contribuíram para 61 mil mortes na Europa, de acordo com um estudo recente.

As pessoas mais velhas, as mulheres e os que vivem nos países mediterrânicos foram os mais afetados.

Com este verão a quebrar recordes de calor, as pessoas são aconselhadas a manterem-se hidratadas e evitar cafeína e álcool. A atividade extenuante também deve ser evitada durante a altura mais quente do dia.

Também deve ser prestada particular atenção aos sinais de insolação. Os sintomas incluem confusão devido à falta de fluxo sanguíneo para o cérebro; pele avermelhada e seca; falta de suor; e, nos casos mais extremos, insuficiência de órgãos e convulsões.