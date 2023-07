De Euronews Green com AP

"Não conheço uma única cidade que esteja verdadeiramente preparada para o pior cenário possível", diz um especialista na matéria.

Muitas cidades suscetíveis a ondas de calor extremas desenvolveram planos de resposta de emergência para proteger o público.

Mas os especialistas alertam para o facto de essas medidas poderem não ser suficientes num mundo que está constantemente a bater recordes de calor e a aprofundar as desigualdades.

"Não conheço uma única cidade que esteja verdadeiramente preparada para o pior cenário que alguns cientistas do clima receiam", afirma Eric Klinenberg, professor de Ciências Sociais na Universidade de Nova Iorque, que escreveu um livro sobre uma vaga de calor mortal nos EUA.

A preparação para o calor tem vindo a melhorar ao longo dos anos, à medida que as previsões se têm tornado mais exatas. Meteorologistas, jornalistas e funcionários públicos começaram também a concentrar-se na divulgação do perigo que se aproxima.

Mas o que funciona numa cidade pode não ser tão eficaz noutra.

Como é que a Europa se está a preparar para um futuro cada vez mais quente?

Em toda a Europa, as cidades e os países adotaram medidas para alertar e proteger o público em caso de condições meteorológicas extremas.

A França lançou um sistema de alerta para o calor depois de, em 2003, se ter estimado que uma vaga de calor prolongada causou 15 000 mortes - muitas delas de pessoas idosas em apartamentos urbanos e casas sem ar condicionado.

O sistema inclui anúncios públicos que apelam às pessoas para se hidratarem. Ainda no mês passado, a Alemanha lançou uma nova campanha contra as mortes causadas pelas vagas de calor, inspirada na experiência francesa.

Outra iniciativa simples foi lançada em Barcelona, Espanha: pintar os telhados de branco para refletir o sol escaldante.

Os próprios edifícios também estão a ser afetados pelos extremos climáticos. Em Londres, no Reino Unido, por exemplo, a seca e o calor prolongados estão a fazer com que os edifícios históricos apresentem fissuras e inclinações, salientando a necessidade de uma modernização que tenha em conta as temperaturas extremas.

Como é que outros países protegem os cidadãos contra o calor extremo?

Na Índia, uma forte vaga de calor em 2010, com temperaturas superiores a 48°C, provocou a morte de mais de 1300 pessoas na cidade de Ahmedabad. As autoridades municipais têm agora um plano de ação contra o calor para melhorar a sensibilização da população local e do pessoal de saúde.

Na sequência de uma onda de calor de uma semana que atingiu os 41°C e matou mais de 700 pessoas em 1995 em Chicago, a cidade americana desenvolveu planos de emergência de resposta ao calor. Estes planos incluem um esforço maciço para alertar o público por texto e correio eletrónico e, em seguida, pôr em contacto os mais vulneráveis com a ajuda de que podem necessitar.

Ladd Keith, professor assistente na Universidade do Arizona, cita os alertas Code Red Extreme Heat de Baltimore como um exemplo de um sistema de alerta bem concebido. Os alertas são emitidos quando a previsão aponta para um índice de calor de 40,5°C ou superior e desencadeia ações como a prestação de mais serviços sociais nas comunidades mais vulneráveis aos riscos de calor.

Outras cidades norte-americanas, como Los Angeles, Miami e Phoenix, têm agora "chief heat officers" para coordenar o planeamento e a resposta a situações de calor perigoso.

As ondas de calor expõem as desigualdades das cidades

Cada cidade tem a sua própria arquitetura, transportes, disposição e desigualdades, diz Bharat Venkat, professor associado da UCLA que dirige o Laboratório de Calor da universidade, destinado a combater o que ele chama de "desigualdade térmica."

Durante a mortífera vaga de calor de Chicago, a maioria das mortes ocorreu em bairros pobres e maioritariamente negros, onde muitos idosos ou pessoas isoladas sofreram sem ventilação ou ar condicionado adequados. Os cortes de energia provocados por uma rede elétrica sobrecarregada agravaram ainda mais a situação.

Kate Moretti, médica das urgências de Rhode Island, nos EUA, afirma que os hospitais da cidade recebem mais doentes quando o calor se faz sentir - com um aumento de doenças que podem não estar obviamente relacionadas com o calor, como ataques cardíacos, insuficiência renal e problemas de saúde mental.

"Notamos, sem dúvida, que o calor exerce uma pressão sobre o sistema", afirma Moretti. Os idosos, as pessoas que trabalham ao ar livre, as pessoas com deficiência e os sem-abrigo constituem uma grande parte dessas admissões, afirma.

Klinenberg afirma que, nos EUA, as redes elétricas vulneráveis à elevada procura em algumas regiões, juntamente com as persistentes desigualdades sociais, poderão causar sérios problemas nas próximas décadas.

Isto deve-se, em parte, ao facto de os problemas sociais subjacentes que tornam os fenómenos de calor tão mortíferos estarem a agravar-se. As mortes registadas em Chicago em 1995 não se concentraram apenas em bairros pobres e segregados, mas também, especificamente, naquilo a que ele chama bairros "empobrecidos", locais onde é mais difícil as pessoas se reunirem e onde as ligações sociais se desgastaram.

Lotes vazios, restaurantes abandonados e parques mal conservados significam que as pessoas têm menos probabilidades de se verem umas às outras.

Do mesmo modo, na Europa, as pessoas com deficiência foram afetadas de forma desproporcionada por extremos de calor sem precedentes. Este facto levou a Human Rights Watch (HRW) a instar, no mês passado, as autoridades a prestarem apoio adequado naquele que, segundo os cientistas, é o continente que regista o aquecimento mais rápido do planeta.

Como é que as mortes relacionadas com o calor podem ser evitadas?

Venkat considera que as cidades devem combater a desigualdade investindo nos direitos laborais, no desenvolvimento sustentável e em outros domínios.

Isto pode parecer dispendioso - quem paga, por exemplo, quando uma cidade tenta melhorar as condições dos trabalhadores dos camiões de comida? - mas Venkat considera que não fazer nada acabará por sair mais caro.

"O status quo é, de facto, muito caro”, refere. "Simplesmente não fazemos as contas."

Nos EUA, Robin Bachin, professor associado de História e diretor fundador do Gabinete de Participação Cívica e Comunitária da Universidade de Miami, observa que o governo federal tem leis que protegem as pessoas em climas frios de terem o aquecimento desligado em condições perigosas, mas não têm algo semelhante para a refrigeração.

"Para as pessoas que vivem em apartamentos que não são subsidiados pelo Estado, os senhorios não são obrigados a fornecer ar condicionado", afirma Bachin. "Isso é incrivelmente perigoso para a nossa população local de baixos rendimentos, já para não falar das pessoas que não têm casa ou que trabalham ao ar livre."

Espanha já anunciou planos para proibir o trabalho ao ar livre durante os períodos de calor extremo.

Algumas cidades da Europa abriram centros de arrefecimento públicos, semelhantes aos bancos de aquecimento do inverno.

As árvores de rua e os espaços verdes também podem ajudar. Um estudo recente mostrou que a plantação de mais árvores nas cidades europeias poderia reduzir em mais de um terço as mortes causadas por vagas de calor.