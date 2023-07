Autoridades tentam salvar oito pessoas presas numa mina na Indonésia

De Euronews

Ficaram bloqueadas quando o buraco de 60 metros onde estavam a fazer escavações se inundou repentinamente.

Na Indonésia, equipas de resgate estão numa corrida contra o tempo para salvar oito pessoas presas no interior de uma mina de ouro ilegal, na ilha de Java.

Com o oxigénio em queda livre, os militares estão a ajudar a bombear a água.

As minas não licenciadas são comuns em todo o arquipélago rico em minerais do sudeste asiático. Grande parte não respeita as medidas de segurança mais básicas.