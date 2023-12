Erupção vulcânia na Indonésia mata 11 alpinistas, haverá vários desaparecidos

De Euronews

Corpos foram encontrados, esta segunda-feira, pelas equipas de socorro que procuram outras pessoas, supostamente, desaparecidas.

Um dia após a erupção do vulcão do Monte Marapi, na Indonésia, foram encontrados os restos mortais de 11 alpinistas. As equipas de resgate continuavam à procura de 12 pessoas que, aparentemente, ainda estão desaparecidas.

No sábado, cerca de 75 alpinistas tinham começado a subir a montanha, de quase 2.900 metros, quando ficaram retidos. Oito deles foram resgatados no domingo e levados para hospitais com queimaduras.

De acordo com especialistas, as erupções do Marapi são sempre repentinas e difíceis de detetar porque a fonte está perto da superfície.

No domingo, eram visíveis espessas colunas de cinzas, de até 3.000 metros de altura. As nuvens de cinza quente espalharam-se por vários quilómetros.

As aldeias e cidades vizinhas ficaram cobertas por toneladas de detritos vulcânicos mas, para além disso, não há problemas de maior. A erupção não foi precedida de um aumento significativo dos sismos.