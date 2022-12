Nova erupção do vulcão Semeru na Indonésia

É um dos vulcões mais altos e mais ativos da Indonésia: uma nova erupção do vulcão Semeru, neste domingo, obrigou ao deslocamento de várias centenas de pessoas, como medida de precaução. O vulcão com mais de 3600 (3.676) metros de altura, localizado na ilha de Java, está a lançar cinzas, gazes e vapores de água para a atmosfera. Segundo as autoridades, formou-se uma coluna de cinzas tem mais de 1,5 quilómetros, acima do nível da cratera.

Está a chover na minha aldeia agora e não se consegue ver nada - é uma chuva de cinza vulcânica. Heri Susanto Residente

As autoridades indonésias elevaram o nível de alerta do vulcão de 3 para 4 - o nível mais alto. Em dezembro do ano passado, uma erupção inesperada do Semeru matou mais de 50 (51) pessoas em várias aldeias que ficaram cobertas de cinzas e de lava. Centenas de pessoas sofreram queimaduras e mais de 10 mil tiveram de abandonar as casas.