O vulcão Monte Merapi entrou em erupção este sábado e está a cobrir de cinzas edifícios e campos em várias aldeias do centro de Java.

De acordo com o Observatório do Vulcão Merapi, a nuvem de cinzas poderia atingir 3.000 metros acima do cume.

Foi estabelecida uma área de restrição de sete quilómetros em torno do vulcão.

A agência indonésia de gestão de catástrofes (BNPN) está a aconselhar as pessoas a cessarem todas as atividades na região. Os turistas estão a deixar a ilha de Java.

O Monte Merapi é um dos vulcões mais ativos do mundo. A última grande erupção foi em 2010. Mais de 300 pessoas morreram e 280.000 foram obrigadas a abandonar as áreas de residência.