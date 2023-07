Ataques da Rússia e da Ucrânia matam civis

De euronews

Moscovo acusa Kiev de matar dois civis em ataque a Donetsk, enquanto as autoridades ucranianas dizem que dois mísseis ucranianos provocaram quatro mortes.

A Rússia diz ter sofrido mais um ataque com um drone ucraniano, desta vez contra uma esquadra da polícia na região fronteiriça de Briansk, na última noite. Não houve vítimas.

Horas antes, as autoridades russas tinham anunciado que um drone ucraniano tinha caído numa área rural, causando danos no telhado de um prédio e num carro. Outro drone causou danos em duas torres de escritórios em Moscovo.

“É óbvio que as medidas de segurança já foram reforçadas e, portanto, estão a ser tomadas todas as medidas possíveis para organizar a proteção ao nível exigido contra o perigo contínuo de ataques terroristas contra alvos civis e contra o setor residencial pelo regime de Kiev. Isso aplica-se não apenas a Moscovo, mas também a outras regiões que estão a ser submetidas a tais ataques", afirmou Dmitry Peskov, porta-voz do presidente russo, Vladimir Putin.

O Ministério da Defesa da Rússia informou que o ataque a Moscovo envolveu três drones, um dos quais foi abatido e os outros dois neutralizados por via eletrónica. O aeroporto internacional da capital foi temporariamente encerrado.