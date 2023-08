Lachin: Cidade devastada pela guerra no Cáucaso está em reconstrução

Sobre a dor pelos familiares perdidos, coloca-se cimento e reerguem-se casas

Há três anos, a Rússia mediou um acordo de cessar-fogo da guerra no Cáucaso, que levou o Azerbaijão a recuperar à Arménia partes da região de Nagorno-Karabakh. Pouco depois do pacto, Moscovo enviou para lá as suas tropas.

Nessa zona, o corredor de Lachin já foi muito importante na guerra. A cidade, no oeste do Azerbaijão, está agora a ser reconstruída.

Pelas ruas de Lachin, são evidentes os esforços para apagar as cicatrizes da guerra com a Arménia.

A dor das pessoas pelos familiares perdidos persite enquanto as negociações entre os líderes do Azerbaijão e da Arménia prosseguem. Mas não se sabe quanto tempo levará até se instalar uma paz duradoura.

Vai ser preciso muito mais que betão e tijolos para sarar as feridas humanas.