Líderes da Arménia e Azerbaijão falam em exclusivo com a Euronews sobre as conversações de paz

De Euronews

Pode ver as entrevistas na íntegra no programa Global Conversation, a partir de amanhã à noite.

Após décadas de conflito, a Arménia e o Azerbaijão estão envolvidos em delicadas conversações de paz, mediadas pela União Europeia. O processo envolve conversações com o Presidente do Azerbaijão, Ilham Aliyev, e com o Primeiro-Ministro da Arménia, Nikol Pashinyan. Em entrevistas paralelas exclusivas para o programa Global Conversation da Euronews, os dois líderes falaram com a correspondente internacional Anelise Borges.

Ilham Aliyev diz que "é correto ter esperança numa solução de paz". "Se virmos uma abordagem construtiva por parte dos arménios e, mais importante, se eles colocarem totalmente de lado todas as suas aspirações de contestar a nossa integridade territorial, então poderemos encontrar uma solução de paz muito em breve, talvez mesmo até ao final do ano", afirmou.

O primeiro-ministro arménio reconhece que os negociadores têm uma obrigação histórica para com os seus povos. " Tanto as pessoas da Arménia como as do Azerbaijão devem exigir a paz aos seus governos. Esta deve ser articulada como uma exigência pública", sublinhou Nikol Pashinyan.

Pode ver as entrevistas na íntegra no programa Global Conversation, na Euronews TV e Digital e nos nossos canais afiliados, a partir de amanhã à noite.