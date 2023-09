As versões arménia e azeri do recrudescimento da violência

De Euronews

O que provocou os mais recentes conflitos? O cessar-fogo pode manter-se? Qual o impacto nas negociações de paz? São questões para as quais a euronews procurou resposta

As tensões entre o Azerbaijão e a Arménia já existiam muito antes dos conflitos mais recentes. A Euronews conversou com dois representantes de alto nível de ambos os lados sobre as diferentes perspetivas, as causas e consequências da violência recente.

O que provocou os mais recentes conflitos?

Edmon Marukyan, Embaixador Geral da Arménia: O que fez o Azerbaijão? Eles abandonaram todos os compromissos e iniciaram uma agressão militar contra o povo pacífico de Nagorno-Karabakh, que afirmam ser os seus próprios cidadãos. Então, neste momento, o Azerbaijão bombardeia e mata os seus próprios cidadãos.

Hikmet Hajiyev, Conselheiro de Política Externa do Presidente do Azerbaijão: Foi uma operação limitada, como resultado da qual a infraestrutura militar foi neutralizada em garnde parte. E hoje, temos o prazer de dizer que as operações militares foram interrompidas no interior do Azerbaijão também".

O cessar-fogo pode manter-se?

Hikmet Hajiyev, Conselheiro de Política Externa do Presidente do Azerbaijão: "O Azerbaijão deixou muito clara a sua intenção de que se eles se desarmassem ou decidissem desarmar, o Azerbaijão está pronto para interromper este envolvimento militar e iniciar contactos imediatos com Aqaba, e os Arménios que temos em várias ocasiões convidado em algumas das cidades do Azerbaijão. E ontem, a administração presidencial fez uma declaração sábia, reiterando mais uma vez o nosso convite a eles, para que tenham este tipo de contexto sobre uma reintegração de todos os elementos."

Edmon Marukyan, Embaixador Geral da Arménia: "Bem, tivemos uma experiência muito má relativamente a um cessar-fogo com o Azerbaijão. Não tenho informações porque temos ligações muito más com Nagorno-Karabakh. Existem informações diferentes que chegam. Agora, uma coisa nova, que talvez não seja nada nova. O ataque neste processo, quero dizer, atacar diretamente aldeias e um assentamento pacífico de pessoas para expulsá-las de Nagorno-Karabakh durante as negociações. Estávamos a negociar direitos e garantias de segurança para o povo de Nagorno-Karabakh."

Qual o impacto nas negociações de paz?

Edmon Marukyan, Embaixador Geral da Arménia: "O que acha? Este ainda é um assunto presente? O povo de Nagorno-Karabakh já perdeu as casas. São forçados a sair. O que acha? Esta disposição é realmente presente. Bem, eu não sei. É por isso que eu digo: Não sei o que vai acontecer."

Hikmet Hajiyev, Conselheiro de Política Externa do Presidente do Azerbaijão: "Apoiamos a agenda de paz e pensamos que finalizar mais cedo um tratado de paz entre os dois países é o melhor para toda a região. O Azerbaijão também apoia o conceito de região integrada daqueles caucuses e, dentro desse processo, claro, numa votação no tribunal da Arménia. Em vez de procurar as reivindicações territoriais dos países vizinhos, a Arménia deve também procurar boas relações de vizinhança com os países vizinhos."