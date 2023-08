Príncipe William vende hambúrgueres numa rulote

De Euronews

William "serviu" três inovações vencedoras do prémio ambiental que lançou em 2020.

O príncipe William voltou a dar a cara por uma campanha ambiental e, desta vez, vendeu hambúrgueres numa rulote de um mercado londrino.

Mas não se tratou de um hambúrguer normal. O herdeiro do trono de Inglaterra homenageou os vencedores do prémio Earthshot, que lançou em 2020, como objetivo encontrar novas soluções para os maiores problemas ambientais do mundo.

William serviu um hambúrguer vegetariano, cozinhado num fogão ecológico e distribuído em embalagens sustentáveis.