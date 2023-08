Secretário-geral da ONU lamenta que "ordem constitucional" não seja restabelecida no Níger

Estados Unidos dizem que ainda é possível pôr um fim ao golpe de Estado através da diplomacia.

Na capital do Níger não há sinais de qualquer mobilização das forças de segurança. Na primeira reação oficial desde que a junta militar ignorou o prazo da meia-noite deste domingo para reintegrar o Presidente democraticamente eleito, a Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental (CEDEAO) disse que vai reunir na próxima quinta-feira.

PUBLICIDADE

Para os Estados Unidos, ainda ainda é possível pôr um fim ao golpe de Estado no Níger através do diálogo. Esta segunda-feira, Matthew Miller, o porta-voz do Departamento de Estado disse que "a janela de oportunidade está definitivamente aberta".

O Secretário-Geral das Nações Unidas continua mostrar preocupação com a detenção do Presidente Bazoum e com o fracasso do restabelecimento da ordem constitucional no Níger". António Guterres sublinha "a necessidade urgente de garantir o trabalho humanitário que salva vidas no país”.