Sophie Garcia/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.

Cartaz de apoio ao Presidente Bazoum - Direitos de autor Sophie Garcia/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.

Cartaz de apoio ao Presidente Bazoum - Direitos de autor Sophie Garcia/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.

De Euronews

Departamento de Estado dos EUA expressou profunda preocupação com a “deterioração das condições” de detenção do Presidente deposto do Níger. Duas semanas após o golpe militar, Mohamed Bazoum e família estão em prisão domiciliar e a ficar sem comida.

Os EUA expressaram profunda preocupação com a " deterioração das condições" da detenção do Presidente deposto do Níger, Mohamed Bazoum. PUBLICIDADE Duas semanas após o golpe militar, um assessor de Bazoum disse à AP, que o Presidente e a família vivem detidos no Palácio Presidencial, em Niamey, sem eletricidade e só tem arroz e enlatados para comer. Este relato surgiu na véspera de outra cimeira de emergência da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental (CEDEAO) sobre o Níger, em Abuja, Nigéria. Os líderes da CEDEAO devem discutir a situação política e os mais recentes desenvolvimentos no país vizinho. O presidente da Nigéria, Bola Tinubu, anfitrião do encontro, assegurou que a diplomacia continua a ser a prioridade da organização que ameaçou usar a força contra os golpistas. Na semana passada, comandantes militares de vários países da CEDEAO discutiram um plano conjunto para invadir o Níger e trazer Mohamed Bazoum de volta ao poder. Mali e Burkina Faso opuseram-se ao uso da força e afirmaram que considerariam qualquer intervenção no Níger como uma declaração de guerra.