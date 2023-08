UE apela aos esforços de mediação no Níger

O porta-voz da Comissão Europeia sublinha que a UE não está a trabalhar com aquilo a que chama as "autoridades ilegítimas do Níger", mas continua a insistir no diálogo.

A vida regressa à normalidade na capital do Níger, Niamey, dois dias após o fim do ultimato lançado pela Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental (CEDEAO). Mas, politicamente, o futuro continua incerto.

PUBLICIDADE

Entretanto, o economista Ali Mahaman Lamine Zeine (ministro das Finanças do Níger de 2003 a 2010) foi nomeado pelos líderes do golpe de Estado como novo primeiro-ministro do país.

A União Europeia (UE) suspendeu todas as atividades com o Níger (incluindo a assistência financeira, a cooperação civil e a cooperação em matéria de segurança). O porta-voz da Comissão Europeia sublinhou que a UE não está a trabalhar com aquilo a que chama as "autoridades ilegítimas do Níger", mas continua a insistir nos esforços de mediação. "Uma coisa é certa, não haverá consequências positivas se este golpe militar for autorizado a prosseguir e a ser estabelecido como um facto no terreno. (...) Continuamos a acreditar que existe um espaço, que existe uma margem para esforços de mediação. (...) A CEDEAO é o principal ator regional nesta questão. O que quer que a CEDEAO decida, será depois implementado", afirmou Peter Stano.

Esforços para uma solução diplomática

Os Estados Unidos, parceiro privilegiado da França na luta contra os grupos jihadistas que assolam este país e uma grande parte da região do Sahel, também tentaram o diálogo.

A segunda responsável pela diplomacia norte-americana, Victoria Nuland, deslocou-se a Niamey na segunda-feira para se encontrar com os líderes do golpe de Estado, uma reunião que não contou com a presença do general Abdourahamane Tiani, o novo homem forte do Níger. Também não se encontrou com o Presidente Mohamed Bazoum, que se encontra em prisão domiciliária em Niamey desde o golpe, há quase duas semanas.

As discussões, que incluíram o novo chefe do Estado-Maior do Exército, General Moussa Salaou Barmou, "foram extremamente francas e, por vezes, bastante difíceis", admitiu. Victoria Nuland.

Os líderes golpistas recusaram-se a receber uma missão de negociação das Nações Unidas, da CEDEAO e da União Africana esta terça-feira, alegando razões de segurança.

A CEDEAO vai realizar uma reunião extraordinária em Abuja, na Nigéria, na quinta-feira. Analistas e diplomatas afirmam que a janela para a intervenção militar está a fechar-se e que, sem o apoio regional para o uso da força, a CEDEAO e outros estão à procura de uma saída.