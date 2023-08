Trump exige afastamento de juíza com casos do ataque ao Capitólio

Ex-presidente dos EUA defende que não terá um julgamento justo com a magistrada Tanya Chutkan.

Donald Trump exige o afastamento da juíza federal que preside ao caso de "tentativa de anulação" das eleições de 2020. O ex-presidente norte-americano alega que a magistrada Tanya Chutkan o impedirá de ter um julgamento justo.

Chutkan foi nomeada por Barak Obama e já condenou à prisão 38 invasores do Capitólio. No âmbito do mesmo caso, em novembro de 2021, recusou a Trump o pedido para travar a divulgação de documentos da Casa Branca ao Congresso.

Uma delcaração da juíza ficou então célebre. Ao justificar a decisão, Chutkan afirmou que "os presidentes não são reis".