De Verónica Romano com

É o terceiro maior prémio de sempre do Mega Millions

Um bilhete vendido no estado da Flórida ganhou o jackpot de 1,58 mil milhões de dólares (aproximadamente 1,44 mil milhões de euros) do Mega Millions, um jogo de lotaria dos Estados Unidos.

Um supermercado da cadeia Publix na cidade de Neptune Beach vendeu o bilhete. 13, 19, 20, 32, 33 e a bola amarela 14 foram os números vencedores, sorteados na noite desta terça-feira.

Já ninguém ganhava o jackpot da lotaria desde meados de abril, o que fez com que o prémio crescesse de forma constante até se tornar o terceiro maior de sempre na história dos Estados Unidos.

O titular do bilhete, que ainda não foi identificado, pode optar por dividir o montante total do jackpot em pagamentos anuais ao longo de 30 anos, ou receber um pagamento único de cerca de 783,3 milhões de dólares (aproximadamente 713,6 milhões de euros) em dinheiro. Os valores de ambas as opções são brutos, ou seja, antes de impostos.

1 em 302,6 milhões é a probabilidade de ganhar o grande prémio do Mega Millions.