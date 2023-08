Years of Culture no Qatar celebra cultura da Indonésia

A edição 2023 da iniciativa Years of Culture celebra a cultura da Indonésia através de vários eventos gastronómicos, artísiticos e culturais.

O Festival Internacional de Gastronomia do Qatar reuniu milhares de pessoas. É um dos vários eventos do calendário de atividades da iniciativa Years of Culture, no Qatar. Houve comida para todos os gostos oriunda de vários países. Este ano, o evento deu especial destaque à cozinha indonésia.

Além da culinária, a música, o teatro e as artes plásticas são linguagens universais que retratam a cultura, a diversidade e os valores de um país.

‘Hayati’, espetáculo de música que retrata narrativas épicas antigas da Indonésia Euronews

A Katara Opera House apresentou o espetáculo "Hayati", uma interpretação musical de algumas das mais antigas narrativas épicas indonésias.

"É uma história sobre a vida, a árvore da vida, o equilíbrio da vida. Uma vida e um mundo criados por estas criaturas fantásticas que se encaixam umas nas outras”, explicou o encenador Rama Soeprapto.

Os figurinos do espetáculo foram concebidos por um dos mais célebres estilistas da Indonésia, Era Soekamto. Integram coroas de ouro, máscaras de teatro tradicionais e batik.

"O batik é uma arte profunda. Não é apenas a forma de colocar a cera e as técnicas de coloração num tecido, é também comunicação visual. Por isso, é uma forma muito profunda de apresentar todas as filosofias, todas as sabedorias num só vestuário”, disse Era Soekamto.

Gunarto Bahasa, diretor musical do espetáculo Hayaiti Euronews

A música é outro dos elementos centrais do espetáculo. Para além do gamelan, um conjunto indonésio composto por gongos afinados, a obra mistura sons antigos e novas sonoridades inspiradas em técnicas tradicionais e modernas.

“A cor do som na música tradicional indonésia é diversa. Tentámos combinar a cor do som que existe no arquipélago. Peguei numa melodia javanesa e numa melodia tradicional que recriámos, com novos métodos, como bater nas cordas”, contou Gunarto Bahasa, diretor musical do espetáculo.

“Há uma ótima relação entre a Indonésia e o Qatar. É importante podermos melhorar o entendimento entre os povos através da cultura. E o Ano Cultural Qatar-Indonésia está a contribuir muito para isso”, frisou Ridwan Hassan, Embaixador da Indonésia no Qatar.