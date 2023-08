Rússia diz que travou ataque com drones na Crimeia

Não se registaram vítimas ou danos, mas o tráfego na ponte da Crimeia foi suspenso duas vezes este sábado.

A Rússia travou um ataque de drones ucranianos que tinha como alvo a região da Crimeia. Segundo o Ministério da Defesa russo, catorze drones foram abatidos pelas defesas aéreas e outros seis foram bloqueados eletronicamente. Não se registaram vítimas ou danos, mas o tráfego na ponte da Crimeia foi suspenso duas vezes este sábado.

O ministério da defesa russo também referiu um ataque de grupo na sexta-feira a um aeródromo militar em na cidade de Kolomiya, no oeste do país.

As autoridades de Kiev não comentaram os ataques à Crimeia.

Entretanto, as forças ucranianas conseguiram afastar ataques de artilharia russa em várias frentes, de acordo com um relatório do Estado-Maior da Ucrânia. Por terra, tentaram avançar para Kupiansk, Bakhmut, Avdívka e Marinka, mas foram travados pelas defesas ucranianas, segundo Kiev.