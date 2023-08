Passagem do tufão Khanun leva a centenas de evacuações na Rússia e deixa rasto de destruição

As fortes chuvas causadas pelo tufão Khanun provocaram a rutura de uma barragem nos arredores da cidade russa de Ussuriysk, na fronteira com a China e a Coreia do Norte. Mais de 2000 pessoas, entre elas 405 crianças, tiveram de ser retiradas das suas casas.

As inundações afetaram mais de 60 aldeias, 32 das quais ficaram inacessíveis por terra. As autoridades locais falam em mais de 5.000 edifícios submersos. As piores cheias da última década, de acordo com a agência noticiosa estatal russa TASS.

As previsões meteorológicas apontavam para mais chuvas intensas e ventos fortes. O Khanun começou por ser uma pequena tempestade, mas acabou por se "fundir" com outro fenómeno atmosférico ao qual se junta um outro tufão que ameaçava a região.

Na semana passada, a tempestade Khanun, acompanhada de fortes chuvas e ventos violentos, varreu o Japão antes de chegar à península coreana.

A tempestade levou a evacuações, como medida de precaução, e ao cancelamento de centenas de voos e comboios no Japão e na Coreia do Sul.