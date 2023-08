De acordo com a Procuradoria ucraniana, desde o início da invasão russa já morreram 500 crianças e mais de 1100 ficaram feridas. Autoridades russas também falam em vítimas de ataques ucranianos.

Domingo foi mais um dia negro na região de Kherson, no sul da Ucrânia.

Pelo menos sete pessoas morreram, incluindo um recém-nascido e o irmão, uma criança de 12 anos.

Os bombardeios russos em diferentes áreas do país espalharam um rasto de morte e destruição.

De acordo com a Procuradoria ucraniana, desde o início da invasão russa já morreram 500 crianças e mais de 1100 ficaram feridas.

"Ao todo, desde o início deste domingo, até as 18:00, houve 17 relatos de bombardeios, só na região de Kherson, mas também em Mykolaiv, Zaporíjia, Donbass, Kharkiv, a na fronteira com Rússia nas regiões do nordeste", sublinhou o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskyy.

Na região separatista de Donetsk um homem morreu e uma mulher ferida, dizem as autoridades locais, que falam num alegado ataque ucraniano que destruiu uma casa rural nos arredores da cidade.

Meios de comunicação locais avançam que, no total, o lado ucraniano usou mais de cem projéteis de 155 mm de fabrico americano na região este domingo, incluindo armas de fragmentação.

As autoridades da cidade de Belgorod, no sudoeste da Rússia, alegam, também, que um drone ucraniano explodiu numa área residencial, danificando um bloco de apartamentos. Não há relato de feridos.