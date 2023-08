Forças russas conduzem operações ofensivas perto de Kupyansk

Instituto para o Estudo da Guerra analisou os últimos desenvolvimentos no terreno.

As forças ucranianas conduziram operações de contraofensiva em pelo menos dois setores da frente a 14 de agosto e avançaram, alegadamente, na área de fronteira da região de Donetsk-Zaporíjia.

Enquanto isso, as forças russas conduziram operações ofensivas no leste, perto de Kupyansk e avançavam a 14 de agosto.

O Instituto para o Estudo da Guerra diz que imagens geolocalizadas publicadas a 13 de agosto indicam que as forças russas avançaram perto de Orlianka, 22 quilómetros a leste de Kupyansk, e Mykolaivka, 24 quilómetros a leste de Kupyansk.

Há poucos dias atrás, as autoridades ucranianas ordenaram uma evacuação obrigatória de Kupiansk e arredores - a primeira em meses - numa altura em que a Rússia intensificava os bombardeios na região de Kharkiv, no nordeste da Ucrânia, e afirmava ter capturado posições ucranianas perto da cidade.

Kupyansk fica perto da fronteira russa. A cidade caiu para as forças de Moscovo na primeira semana da invasão, em fevereiro do ano passado.

Permaneceu sob controlo russo durante vários meses, antes de uma rápida ofensiva ucraniana libertar a cidade em setembro do ano passado, juntamente com várias outras áreas na região.

Mas nas últimas semanas, a Rússia intensificou os seus esforços para capturar a cidade pela segunda vez.

O Instituto para o Estudo da Guerra disse, anteriormente, que as forças russas parecem estar a intensificar as operações ofensivas a nordeste de Kupyansk, provavelmente para afastar as forças ucranianas de áreas operacionalmente significativas da frente.