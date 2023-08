Pedro Briones, líder político local, assassinado a tiros no Equador

Briones estava à frente de movimento político fundado pelo ex-presidente do Equador Rafael Correa.

Morto a tiros, a escassos dias das presidenciais no Equador. Pedro Briones, um líder local do movimento político "Revolución Ciudadana", fundado pelo ex-presidente do país Rafael Correa, foi assassinado, esta segunda-feira, na província de Esmeraldas que faz fronteira com a Colômbia.

Cinco dias antes, a vítima foi Fernando Villavicencio. O candidato presidencial do movimento de centro direita "Construye" foi assassinado quando se despedia de apoiantes após participar em uma ação de campanha em Quito.

Luisa González, a candidata do "Revolución Ciudadana" favorita nas sondagens disse que o Equador vive a sua "época mais sangrenta." Acusou o governo de inação e apontou o dedo ao presidente conservador Guillermo Lasso.

Lasso atribui a violência ao crime organizado e ao narcotráfico.

As eleições presidenciais estão marcadas para 20 de agosto, entre níveis crescentes de criminalidade a par de relatos de violência e assassinatos em várias cidades e presídios.