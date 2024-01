Ariel Ochoa/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

De Euronews

As operações para conter a escalada da violência no Equador continuam a decorrer. A Polícia Nacional do país deteve mais de 350 pessoas e capturou grupos pertencentes aos três maiores gangues equatorianos.