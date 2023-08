Billie Eilish encerra o Festival Sziget na Hungria

Ao concerto da estrela pop assistiram mais de 50 mil pessoas, mas pelo festival de seis dias passaram muitas mais.

420 mil pessoas assistiram a um dos maiores festivais da Europa: o Sziget, em Budapeste. Durante seis dias, a ilha foi palco de muitos concertos, diversão, convívio e, claro, pouco descanso.

PUBLICIDADE

“Estamos muito cansadas. Doem-nos muito, na verdade, mas curtimos tanto que obviamente ficamos até ao fim. E estamos muito ansiosas para ver os nossos artistas favoritos", diz Marta, vinda dos Países Baixos, com uma amiga.

Para aguentar o ritmo há quem revele os consumos... ou pelo menos os legais, como o israelita Naftali: "Muitas bebidas energéticas, muito café, como todas as manhãs, todas as tardes, a toda a hora. E apenas divertir-me muito. Procurar e ir às festas mais loucas. Apenas curtir a música e sentir-me bem."

Uma das maiores estrelas pop da atualidade, Billie Eilish, encerrou o festival. Ao concerto assistiram mais de 50 mil pessoas.

Esta quarta-feira, os festivaleiros fizeram as malas e as mochilas e regressaram a casa. Mas muitos esperam voltar já no próximo ano e os bilhetes da edição de 2024 já começam a ser vendidos esta quinta-feira.

"Embora o Sziget tenha acabado e as dezenas de milhares de estrangeiros que vieram estejam a voltar a casa, o trabalho dos organizadores não para. O recinto tem que ser limpo e a equipa de back-office já está a trabalhar nos preparativos para o festival do próximo ano", conclui Ádám Magyar, correspondente da Euronews em Budapeste.