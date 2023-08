Lituânia vai encerrar dois postos fronteiriços com a Bielorrússia

LIBKOS/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.

A decisão foi justificada com a presença dos mercenários do grupo Wagner no país vizinho.