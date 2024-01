De Euronews com AP

Um preso político morreu na prisão na Bielorrússia depois de as autoridades não lhe terem prestado os devidos cuidados médicos, informou um grupo de defesa dos direitos humanos esta segunda-feira.

A morte põe em evidência as condições cruéis das prisões bielorrussas.

Vadzim Khrasko morreu de pneumonia numa colónia penal perto da cidade de Vitebsk, no nordeste do país, depois de as autoridades prisionais terem demorado a levá-lo para o hospital, ignorando os seus pedidos de ajuda, informou o Centro de Direitos Humanos Viasna.

Morreu a 9 de janeiro, mas as autoridades prisionais só agora comunicaram o sucedido.

Khrasko, um especialista em tecnologias da informação que faleceu aos 50 anos, estava a cumprir uma pena de três anos sob a acusação de oferecer donativos a grupos da oposição que as autoridades classificaram de "extremistas".

O ativista político Leanid Sudalenka, que cumpriu a sua pena de três anos na mesma colónia penal, disse à Associated Press que, depois de terminar a sua pena, quase morreu quando a COVID-19 varreu as instalações.

Sudalenka disse que ele e outros presos políticos tinham de usar uma etiqueta amarela nos seus uniformes, para serem facilmente identificáveis pelos guardas que, segundo ele, os intimidavam, maltratavam e humilhavam sistematicamente.

Sudalenka disse que os métodos de intimidação podem variar desde celas de castigo e isolamento total de informações, até à recusa de um encontro com um advogado e à negação de cuidados médicos e medicamentos.

Alguns outros prisioneiros não sobreviveram ao encarceramento, incluindo o artista Ales Pushkin, que morreu em julho de uma úlcera perfurada depois de não ter recebido cuidados médicos, e Vitold Ashurak, cujo corpo foi entregue aos seus familiares em 2021 ainda com uma ligadura na cabeça.

As autoridades bielorrussas reprimiram os opositores do presidente autoritário Alexander Lukashenko após os enormes protestos desencadeados pelas eleições de agosto de 2020, que lhe deram um sexto mandato. A votação foi considerada pela oposição e pelo Ocidente como fraudulenta.

Os protestos varreram o país durante meses, levando centenas de milhares de pessoas às ruas. Mais de 35 mil pessoas foram detidas, milhares foram espancadas sob custódia policial e centenas de meios de comunicação social independentes e organizações não governamentais foram encerrados e ilegalizados.

Mais de 1.400 presos políticos continuam atrás das grades, incluindo líderes de partidos da oposição e o famoso defensor dos direitos humanos e Prémio Nobel da Paz de 2022, Ales Bialiatski.

A líder da oposição bielorrussa no exílio, Sviatlana Tsikhanouskaya, que foi forçada a deixar o país depois de desafiar Lukashenko na votação de 2020, apelou a uma investigação sobre a morte de Khrasko.

"Recebi a trágica notícia da morte do preso político Vadzim Khrasko, devido a cuidados médicos inadequados", disse Tsikhanouskaya. "Temos de atuar agora para evitar mais mortes".