Azerbaijão descobre vala comum na cidade de Shusha

Ainda não há comentários oficiais das autoridades independentistas ou arménias.

O Azerbaijão anunciou a descoberta uma vala comum no complexo da prisão de Shusha, na região de Karabakh.

PUBLICIDADE

De acordo com a agência noticiosa estatal Azertac, os restos mortais de 17 pessoas foram descobertos com sinais de tortura durante escavações efetuadas entre 1 e 15 de agosto pela Comissão Estatal do Azerbaijão para os Prisioneiros de Guerra, Reféns e Pessoas Desaparecidas.

A prisão foi construída na época soviética. Entre 1992 e 2020, a cidade de Shusha esteve sob o controlo da República separatista de Artsaque. Ainda não há comentários oficiais das autoridades independentistas ou arménias.