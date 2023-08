Gangues criminosos empurram milhares para fora da capital do Haiti

Mais de 3 mil pessoas deixaram bairro de Carrefour-Feuilles, no sul de Porto Príncipe.

A pé, em motas ou amontoados em automóveis. Milhares de pessoas, carregadas com sacos, malas e bens pessoais, estão a fugir do bairro de Carrefour-Feuilles, no sul da capital do Haiti, Porto Príncipe.

PUBLICIDADE

Moradores e polícia dizem que foi atacado por um grupo de crime organizado liderado por Renel Destina, um homem procurado pela Polícia Federal dos EUA por raptar cidadãos americanos.

"Os gangues criminosos queimaram as nossas casas, todos os nossos pertences. Não podemos seguir em frente. Perdemos os polícias que nos estavam a ajudar. Os jovens que nos ajudavam à noite estão todos mortos. Eles estão a nadar no seu próprio sangue", disse um morador à agência de notícias France-Presse.

"Há pessoas feridas por balas. Não podemos sequer levá-las ao hospital. Quem pode levá-las? Se alguém for ferido pelas balas, teremos de ir buscá-los e levá-los ao hospital. Corremos o risco de ficar feridos também", acrescentou outro morador.

O caos visível nas ruas espelha o caos que se vive no país.

De acordo com a organização Human Rights Watch, o Haiti enfrenta uma grave crise humanitária, política, judicial e de segurança.

No Conselho de Segurança da ONU deverão apresentar-se em breve opções para o envio de uma força internacional para ajudar a restaurar a segurança no Haiti.