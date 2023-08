Brasil em destaque no primeiro dia do#JudoZagreb

Jéssica Pereira (-52kg) e Willian Lima (-66 kg) conquistaram o ouro

Zagreb, a capital da Croácia, é uma cidade de contrastes com uma história e cultura ricas. Tem ruas medievais, arquitetura contemporânea e uma vibrante vida noturna.

E o Judo faz de Zagreb a sua casa este fim de semana!

Antes da competição, cerca de 600 crianças de todo o país participaram num campo de treino, na capital, dirigido por Majlinda Kelmendi e Hedvig Karakas. As professoras ensinaram as bases do judo e desenvolveram competências como o autocontrolo, a coragem e o respeito.

Primeiro dia de competição

A Arena de Zagreb encheu para a prova de -48kg, na qual Mireia Lapuerta Comas conquistou a sua primeira medalha de ouro no Circuito Mundial. Com dois waza-aris derrotou Milica Nikolic. Lisa Allan, Secretária-Geral da Federação Internacional de Judo entregou as medalhas.

Nos -60kg, Dilshot Khalmatov atacou durante toda a prova e conseguiu uma vitória tática e a medalha de ouro. António Castro, Embaixador da Federação Internacional de Judo, entregou as medalhas.

Nos -52kg, Jéssica Pereira, do Brasil, esteve em grande forma. Na final, garantiu um waza-ari para ganhar a medalha de ouro em Zagreb. Carlo Knoester, Supervisor de Arbitragem da Federação Internacional de Judo, entregou as medalhas

Nos -66 kg, outro brasileiro esteve em destaque. Depois de uma grande meia-final, Willian Lima entrou confiante na final e garantiu uma vitória tática por causa de penalizações. É a primeira medalha de ouro do atleta no Circuito Mundial de Judo. Armen Bagdasarov, o principal diretor dos árbitros da Federação Internacional de Judo, entregou as medalhas

Nos -57kg, Marica Perisic produziu uma técnica de sacrifício invulgar e seguiu diretamente para uma imobilização para garantir o ippon e a medalha de ouro. Foi o primeiro ouro num Grande Prémio para a atleta sérvia, depois do sucesso no Grand Slam do início do ano em Tbilisi. Florin Daniel Lauscau, Diretor de Árbitros Principais da Federação Internacional de Judo entregou as medalhas.