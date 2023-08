China lança exercícios militares em torno de Taiwan

O ministério da Defesa de Taipé expressou a sua "forte condenação" e descreveu as manobras como uma "provocação irracional".

A China anunciou o arranque de exercícios militares marítimos e aéreos em torno de Taiwan. Pequim tinha prometido "medidas firmes" depois da passagem do vice-presidente taiwanês pelos Estados Unidos e, este sábado, definiu os exercícios como um "aviso severo" sobre o que chamou de conluio entre "separatistas e forças estrangeiras".

PUBLICIDADE

William Lai regressou a Taipé na sexta-feira, depois de ter visitado o Paraguai - um dos 13 países com laços oficiais com Taiwan e o único da América do Sul - e de ter feito duas escalas nos Estados Unidos a caminho do país sul-americano.

Os especialistas militares locais citados pelo jornal Global Times sublinham que esta é "a terceira operação contra as forças secessionistas", depois das manobras que a China levou a cabo em agosto de 2022, quando a então presidente do Congresso norte-americano, Nancy Pelosi, visitou a ilha, e depois das escalas nos Estados Unidos, em março passado, da atual presidente da ilha, Tsai Ing-wen, nas quais se encontrou com o sucessor de Pelosi, Kevin McCarthy.

Embora os militares chineses tenham dado hoje poucos pormenores sobre as operações, nem tenham dito por quantos dias vão durar, parecem ser de menor escala do que nas duas ocasiões anteriores, em que foram utilizados mísseis de longo alcance e navios militares chineses foram posicionados a poucos quilómetros da costa sul da ilha.

“Provocação Irracional”

As autoridades de Taiwan responderam com o destacamento de aviões e navios e com a ativação de sistemas de mísseis terrestres.

O Ministério da Defesa de Taiwan expressou a sua "forte condenação" das manobras e descreveu-as como uma "provocação irracional", assegurando que irá "defender a liberdade, a democracia e a soberania do território com ações concretas".

O Ministério informou também que 42 aviões e oito navios militares chineses entraram nas zonas próximas de Taiwan.