Final croata alegra público local

No segundo dia do Grande Prémio de Judo de Zagreb, os entusiastas e fãs locais prepararam cartazes para apoiar os seus atletas favoritos. PUBLICIDADE A abertura oficial da competição foi assinalada com discursos dorepresentante do primeiro-ministro da Croácia, Tomislav Druzak, dovice-presidente da Federação Internacional de Judo, Laszlo Toth, e da presidente da Federação Croata de Judo, Sandra Corak. Seguiu-se uma apresentação de dois clubes locais. O Judo Clube Profectus e o Judo Clube Ishi, fizeram uma demonstração de judo inclusivo. De volta à competição deste sábado : Nos -63kg, Lucy Renshall, do Reino Unido, derrotou Jisu KIM e ganhou a primeira medalha de ouro num Grande Prémio. A entrega das medalhas foi feita pelo representante do primeiro-ministro da Croácia, Tomislav Druzac. Nos -73kg, Jorge Cano Garcia, de Espanha, ganhou a sua primeira medalha de sempre no Circuito Mundial de Judo com um ippon. A entrega das medalhas foi feita pelo Diretor de Educação e Treino da Federação Internacional de Judo,Mohammed Meridja. Sagi Muki, de Israel, marcou dois waza-ari e ganhou mais um ouro para a sua coleção. O enviado do ministro da Defesa da Croácia, Ivan Jusic, entregou as medalhas. Lara Cvjetkomarcou um waza-ari contra a sua compatriota Barbara MATIC para conquistar o lugar mais alto do pódio. A presidente e diretora de Educação da Federação Internacional de Judo, Sanda Corak, entregou as medalhas. O segundo dia do Grande Prémio de Zagreb contou com os melhores judocas do mundo.