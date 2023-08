Aumentam os casos de Febre do Nilo Ocidental na Roménia

Três romenos morreram após contágio com vírus do Nilo Ocidental na semana passada

A Roménia está a assistir a um rápido aumento de casos de Febre do Nilo Ocidental, causada por um vírus transportado por mosquitos.

Já foi confirmada a infeção de, pelo menos, 7 pessoas. Três dos pacientes morreram devido a complicações.

As autoridades romenas analisaram amostras de quase 2500 mosquitos recolhidos em várias partes da capital, Bucareste. Testaram positivo ao vírus do Nilo Ocidental 9 dessas amostras.

Não existe vacina contra este vírus, que provoca lesões do tecido cerebral semelhantes às da meningite. As pessoas com mais de 50 anos são particularmente vulneráveis.