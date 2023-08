Luis Rubiales pede desculpa por beijo polémico

O presidente da Federação Espanhola de Futebol deu um beijo na boca a Jenni Hermoso depois da seleção conquistar o Mundial feminino

O presidente da Federação Espanhola de Futebol pediu desculpa por ter dado um beijo na boca de uma jogadora durante as celebrações pela conquista do Mundial de futebol feminino. O beijo polémico aconteceu depois de Jenni Hermoso receber a medalha de ouro.

"Há uma coisa de que me arrependo, que é o que aconteceu entre mim e uma jogadora com quem tenho uma relação magnífica, como tenho com outras. É certo que cometi um erro e tenho de o reconhecer. Foi feito sem qualquer má intenção, num momento de grande exuberância. O que aconteceu, acho que foi de uma forma muito espontânea". disse Luis Rubiales, num vídeo divulgado esta segunda-feira.

O beijo aconteceu na cerimónia que se seguiu à final do Campeonato do Mundo de Futebol Feminino, na qual a Espanha derrotou a Inglaterra. Mais tarde, nos vestiários, a jogadora disse que não tinha gostado da atitude.

O ministro da Cultura e do Desporto de Espanha considerou o comportamento de Luis Rubiales inaceitável.