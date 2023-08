Segundas linhas defensivas russas podem ser mais fracas do que a primeira

Na sua análise diária à guerra na Ucrânia, a jornalista Sasha Vakulina aborda o facto de as segundas linhas defensivas das tropas russas poderem ser mais fracas do que a primeira.

O avanço ucraniano na área de Robotyne, na região ocidental de Zaporíjia, deixa as forças ucranianas mais próximas do lançamento de operações contra segundas linhas defensivas russas que podem ser relativamente mais fracas do que a primeira linha defensiva russa na área.

O think tank Instituto para o Estudo da Guerra (ISW) diz que as forças russas destacadas para a área mais ampla de Zaporíjia ocidental têm se defendido contra as contraofensivas ucranianas desde o início, sem rotação. Eles não parecem ter unidades regulares não comprometidas nesta área. Isto sugere que as segundas linhas de defesa russa podem ser significativamente menos defendidas.

