The Cube: Vídeo prova que a guerra na Ucrânia é encenada?

Presença de uma mulher com uma câmara junto a um soldado ferido fez nascer a especulação entre os militantes pró-russos

O vídeo de um soldado ucraniano ferido a ser retirado da zona de combate tem vindo a ser utilizado para acusar a Ucrânia de encenar a guerra no seu território. As acusações parte de um grupo de Telegram pró-russo e enquadram-se noutras acusações já desmistificadas pelo The Cube da euronews.

PUBLICIDADE

Sophia Khatsenkova foi uma vez mais investigar a situação.