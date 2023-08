De Euronews

Celebrações do Dia da Independência da Ucrânia sob o signo da unidade. Zelenskyy expressou gratidão ao povo ucraniano.

A Ucrânia comemora 32 anos de independência.

Com a luta contínua contra a invasão russa, este dia tornou-se outro meio de mostrar a unidade nacional.

Ganhar a guerra foi o ponto principal do discurso do presidente Volodymyr Zelenskyy, durante uma cerimónia oficial na praça Santa Sofia, no centro de Kiev.

Zelenskyy afirmou: "Não permitiremos que a independência da Ucrânia escape das mãos dos ucranianos. Estamos todos unidos por este sentimento. Lembramo-nos do que o povo ucraniano passou. Vemos as ameaças. Estamos a lutar contra o inimigo. E sabemos o que podemos fazer. Nós sabemos como vencer! E nós venceremos!

Num longo discurso, o presidente da Ucrânia felicitou o seu povo e expressou gratidão: "Sou grato a todos que esperam pelos seus entes queridos na linha de frente, a todos que oram por eles todos os dias, que ligam ou mandam mensagens de texto tão importantes, a perguntar: 'Como estás?'e ouvem o tão desejado 'Está tudo bem!'. Ouvem um 'amo-te' tão precioso... Ouvem 'O nosso filho deu o primeiro passo ontem'... 'A nossa filha hoje disse: "Pai'... Cada palavra é importante e ouvi-la é importante. Estou grato a quem fornece a comunicação no país, a conexão entre as pessoas. Isso é mais do que apenas comunicação, é uma conexão com a vida. Palavras de apoio. Palavras de gratidão, mas também, infelizmente, as palavras que são mais dolorosas na guerra: 'Ele partiu...'".

No X, antigo Twitter, Zelenskyy deixou a seguinte mensagem:

Tal como no ano passado, para este dia da independência foi organizada uma exposição de armamento russo destruído na rua central Khreshatik, em Kiev.

A Praça da Independência acolheu um memorial patriótico como uma homenagem aos que perderam a vida protegendo a Ucrânia da agressão.