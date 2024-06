De Euronews com AP, EBU

Onze pessoas morreram no sábado após ataques russos, dizem as autoridades ucranianas. Do lado da Rússia, pelo menos cinco pessoas foram mortas em ataques ucranianos em Kursk, tendo o Ministério da Defesa afirmado que seis drones ucranianos foram abatidos na região incluindo a Crimeia.

Pelo menos 11 pessoas foram mortas em ataques russos no leste da Ucrânia no sábado, enquanto as equipas de salvamento na cidade de Dnipro escavavam entre escombros depois de um ataque ter destruído um edifício residencial de nove andares, deixando uma pessoa morta.

Os ataques ocorreram numa altura em que a Rússia continua a esticar as tropas ucranianas ao longo da extensa fronteira com 1.000 quilómetros da linha da frente.

Moscovo intensificou os ataques aéreos numa tentativa de drenar os recursos da Ucrânia, visando frequentemente instalações de energia e outras infraestruturas vitais.

Num post no X, o presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy disse que sete pessoas tinham sido mortas em ataques com mísseis na cidade de Vilniansk, nos arredores da cidade de Zaporizhzhia, no sudeste da Ucrânia.

"As nossas cidades e comunidades sofrem todos os dias com estes ataques russos", declarou Zelenskyy.

"Mas há formas de ultrapassar esta situação - destruindo os terroristas onde eles estão, eliminando os lançadores de mísseis russos, atingindo-os com armas de longo alcance e aumentando o número de sistemas modernos de defesa aérea na Ucrânia. Agradeço a todos os nossos parceiros que nos estão a ajudar".

Zelenskyy reiterou o seu apelo aos aliados para que forneçam à Ucrânia mais armas de longo alcance e reforcem as defesas aéreas, a fim de pôr termo aos ataques diários ao seu país.

"Hoje, o inimigo levou a cabo mais um terrível ato terrorista contra a população civil", afirmou o governador da região de Zaporizhzhia, Ivan Fedorov, num vídeo publicado na aplicação de mensagens Telegram.

O ataque ocorreu "a meio do dia, um dia não útil, no centro da cidade, onde as pessoas estavam a relaxar, onde não havia alvos militares", afirmou.

Entretanto, o governador da aldeia de Niu-York, na linha da frente, em Donetsk, disse que as forças russas tinham bombardeado áreas povoadas 13 vezes nas últimas 24 horas.

A força aérea ucraniana disse no sábado que tinha derrubado 10 drones russos lançados em ataques durante a noite.

Um helicóptero de combate russo a disparar foguetes durante uma missão sobre a Ucrânia, 27 de junho de 2024 AP/Russian Defense Ministry Press Service

"É por isso que recordamos constantemente a todos os nossos parceiros: só uma quantidade suficiente de sistemas de defesa aérea de alta qualidade e uma quantidade suficiente de determinação do mundo em geral podem travar o terror russo", disse Zelenskyy.

Ataques ucranianos contra a Rússia

As autoridades russas referiram, pelo seu lado, ataques ucranianos na região de Kursk que mataram cinco pessoas. Duas crianças estavam entre as vítimas do ataque na aldeia de Gorodishche, na fronteira russo-ucraniana, disse o governador Alexey Smirnov nas redes sociais.

No seu comunicado matinal, o Ministério da Defesa russo afirmou que seis drones ucranianos tinham sido abatidos durante a noite sobre as regiões de Tver, Bryansk e Belgorod, bem como sobre a península da Crimeia, que Moscovo anexou à Ucrânia em 2014.

O governo ucraniano também reagiu no sábado a uma declaração das forças armadas bielorrussas que afirmavam ter aumentado as suas forças ao longo da fronteira norte da Ucrânia em resposta ao que descreveu como ameaças à segurança.

O anúncio foi feito depois de a agência fronteiriça da Bielorrússia ter afirmado que as suas tropas tinham abatido um drone ucraniano que tinha atravessado a fronteira para recolher informações.

Kiev rejeitou as acusações, descrevendo-as como propaganda russa.