Zelenskyy encontrou-se com o presidente da Eslovénia, Nataša Pirc Musar, em Kiev, onde os dois líderes honraram a memória dos soldados ucranianos mortos, depositando coroas de flores no Muro da Memória, no coração da capital da Ucrânia.

O Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskyy, diz que está a trabalhar num "plano global" para o fim da guerra com a Rússia.

Falando aos jornalistas em Kiev, juntamente com o presidente da Eslovénia, Nataša Pirc Musar, disse: "Não queremos prolongar esta guerra".

"Temos de chegar a uma paz justa o mais rapidamente possível. Falámos sobre a situação no campo de batalha, em particular na região de Kharkiv, onde a Rússia tentou iniciar uma ofensiva em grande escala. Os ocupantes não o conseguiram. As nossas forças ucranianas estabilizaram a situação e travaram a ofensiva, o que foi difícil. Vamos continuar a fazer o mesmo para tirar à Rússia a ilusão de que pode conseguir alguma coisa com esta guerra", afirmou.

O encontro de Zelenskyy com Pirc Musar teve como objetivo discutir os preparativos para uma segunda cimeira internacional sobre a paz, na sequência de um evento de dois dias realizado no início do mês na Suíça.

"Estou muito satisfeito com os progressos registados na primeira conferência de manutenção da paz na Suíça. E concordámos que não há nenhum político na Europa que não queira a paz. Todos nós compreendemos os riscos. Mas é a Ucrânia que tem de decidir quando e em que condições vai negociar. E nós estamos do vosso lado", afirmou.

Zelenskyy foi o anfitrião da cimeira para reunir o apoio internacional à Ucrânia na sua guerra de dois anos com a Rússia.

Estiveram presentes líderes e altos funcionários de mais de 90 países e a maioria concordou com um comunicado final que dizia que a integridade territorial da Ucrânia deve ser respeitada em qualquer acordo de paz.

Uma mulher idosa com deficiência senta-se dentro de uma carrinha durante a evacuação para zonas seguras em Toretsk, 28 de junho de 2024

Mas nem todos os participantes concordaram com a redação da declaração e recusaram-se a assiná-la. Alguns países, como a Índia e a Arábia Saudita, afirmaram que a eficácia da cimeira em si foi limitada pela ausência da Rússia.

Atualmente, não existe qualquer mecanismo oficial de negociação direta entre Zelenksyy e o seu homólogo russo, Vladimir Putin, mas a Ucrânia tem afirmado repetidamente que a Rússia deve retirar todas as suas forças do interior da sua fronteira, incluindo da Península da Crimeia, que anexou em 2014, antes de poderem ser iniciadas conversações de paz sérias.

Mas as tropas russas estão a obter alguns ganhos territoriais no campo de batalha e Zelenskyy tem-se queixado frequentemente da lentidão no fornecimento de armas e munições por parte dos aliados ocidentais.

Na sexta-feira, Zelenksyy publicou no X que um ataque russo a um bloco de apartamentos residenciais em Dnipro tinha destruído quatro andares e ferido três pessoas.

As autoridades locais disseram que uma pessoa foi morta no ataque e duas foram declaradas desaparecidas. O governador da região disse que uma criança de sete meses estava entre os feridos após ter inalado o fumo do ataque.

Zelenskyy apelou aos líderes da União Europeia na quinta-feira para que cumpram as suas promessas de fornecer equipamento militar ao seu país, uma vez que o bloco prometeu apoio a longo prazo a Kiev.

Zelenskyy afirmou que iria apresentar um "plano detalhado" para pôr fim à guerra dentro de meses.

"Todos aqueles que realmente querem a paz devem trabalhar em conjunto para desenvolver um plano de ação que aborde todos os aspectos de segurança que foram violados pela Rússia", disse aos jornalistas em Kiev, na sexta-feira.