Dinamarca pondera tributar produção e consumo de carne de vaca

Dado o peso que a criação de gado bovino e o transporte da carne tem na emissão de gases com efeito de estufa, o governo dinamarquês está a ponderar eventuais impostos para tentar combater o problema.

Servir um bife vindo de outro continente é uma prática comum em muitos restaurantes, mas transportar carne entre continentes não é uma prática amiga do ambiente.

Na Dinamarca, a carne bovina é responsável por 55% das emissões relacionadas com a alimentação. “Isto ocorre porque as vacas são ‘máquinas’ muito más. Afinal, desperdiçam entre 80 a 90% da energia que ingerem na forma de calor corporal. E além disso, têm 4 estômagos, arrotam e emitem metano”, afirma Henrik Wenzel, professor universitário.

Como comer carne de aves ou peixe pode amenizar o problema, o restaurante Flamen, em Copenhaga, decidiu alterar a ementa. “Afinal, a carne bovina é um dos grandes pecadores, e é por isso que também decidimos há alguns anos retirar o nosso lombo de vaca da ementa, que, na verdade, era o nosso produto mais vendido, e, em vez disso, colocar um pouco de peru, um pouco de frango e um pouco de salmão”, afirma o gerente do restaurante, Thomas Krohn.

Na Dinamarca, o consumo de carne bovina emite oito milhões de toneladas de CO2 por ano, o equivalente a 40% da meta de redução de emissões do país. O governo não descarta a tributação.

“Estamos a analisar todas as possibilidades. E isso significa, em parte, que estamos no processo de reestruturação da nossa indústria alimentar, estamos no processo de analisar como podemos criar um imposto sobre a produção, entre outras coisas, de carne bovina. E depois, claro, também analisamos possíveis impostos sobre o consumo e se devem ser utilizados”, explica o ministro dinamarquês dos impostos, Jeppe Bruus.

Segundo a FAO, a criação de gado é responsável por 15% das emissões globais de gases com efeito de estufa, uma percentagem quase tão grande como a do transporte global.