Federações regionais pedem demissão de Rubiales

Pressão aumenta sobre presidente da Real Federação Espanhola de Futebol depois de Justiça abrir processo por "presumível delito de agressão sexual"

Os presidentes das federações regionais do futebol espanhol pedem a demissão imediata de Luis Rubiales.

O desejo foi exprimido na sequência de uma reunião de cinco horas em Madrid para debater o polémico beijo na boca do presidente da Real Federação Espanhola de Futebol à futebolista Jenni Hermoso, depois da Espanha se sagrar campeã no Mundial feminino na Austrália.

O pedido do afastamento de Rubiales teve eco nas ruas da capital espanhola, num protesto onde grupos, maioritariamente compostos por mulheres, denunciavam uma "agressão sexual" contra Hermoso.

A mobilização contou com a presença da ministra do Trabalho.

Yolanda Díaz, ministra do Trabalho:"Exigimos a renovação dos orgãos desportivos, para que se adaptem à realidade dos nossos tempos, para que tenhamos políticas igualitárias e femininistas e, sobretudo, estamos a trabalhar para que nunca mais voltemos a ver o que vimos com Jenni Hermoso. Portanto, todo o carinho para Jenni. É um 'acabou' coletivo e o nosso país é melhor do que aquilo a que assistimos nestes dias."

Pilar Rodriguez, manifestante:"Estou aqui para apoiar as nossas campeãs. Apoiar o seu sucesso futebolístico, em primeiro lugar, e o seu sucesso em enfrentar os abusos machistas."

Celia Diez, manifestante:"O que aconteceu a Jenni, não é um evento isolado, é algo que se vive em muitos desportos e muitas mulheres na vida em geral, por isso, para mim, o apoio é muito importante."

Rubiales foi suspenso pela FIFA de todas as atividades relacionadas com o futebol em Espanha e a nível internacional e a Justiça espanhola abriu um processo por "presumível delito de agressão sexual".