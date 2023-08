Ilha indonésia de Bali acordada por forte terramoto seguido de duas réplicas

De Euronews com AFP

Forte terramoto, e duas réplicas, na ilha de Bali, Indonésia, criaram uma onda de pânico.

Um forte terramoto, e duas também fortes réplicas que se seguiram, abalaram a ilha turística de Bali, na Indonésia, e outras partes do país, na madrugada de terça-feira.

O abalo causou o pânico, mas sem relatos de danos ou vítimas. Muitos residentes e turistas correram em direção a locais mais altos, depois de sentirem as fortes ondas de choque.

De acordo com os primeiros dados do Serviço Geológico dos EUA, o sismo teve uma magnitude de 7,1º na escala de Richter e teve o seu epicentro no Mar de Bali.

O terramoto foi seguido por réplicas de magnitude 5,4 e 5,6 que atingiram o mar de Bali alguns minutos mais tarde, pouco antes do amanhecer.