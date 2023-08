Primeiro-ministro do Japão come peixe "seguro e delicioso" de Fukushima

De Euronews

Tóquio garante que a libertação da água da central não prejudicou o ambiente nem a saúde humana

O primeiro-ministro do Japão divulgou um vídeo em que aparece o lado de dois ministros a comer peixe de Fukushima. Fumio Kishida tenta desta forma dissipar os receios e promover os produtos da região, na sequência das restrições chinesas ligadas à libertação de água da central nuclear danificada.

Na semana passada, Pequim suspendeu todas as importações de produtos do mar do Japão em resposta à decisão, que foi validada pela Agência Internacional de Energia Atómica.

Tóquio garante que não prejudicou o ambiente nem a saúde humana.