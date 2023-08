UE preocupada com golpe militar no Gabão

De Euronews

Exército afastou presidente Ali Bongo Ondimba e anunciou dissolução das instituições do país

A União Europeia está profundamente preocupada com a situação no Gabão.

Soldados celebravam na capital, depois do Exército ter anunciado a tomada do poder e o afastamento do presidente Ali Bongo Ondimba, que se encontrará sob prisão domiciliária.

Os militares acusam o chefe de Estado de "alta traição" e "desvio de fundos públicos" e também anunciaram a dissolução de todas as instituições do país.

O chefe da diplomacia europeia reagiu ao golpe no Gabão depois de um encontro com ministros da Defesa do bloco comunitário em Espanha.

Josep Borrell, chefe da diplomacia europeia:"Toda essa área, começando com a República Centro Africana, depois o Mali, o Burkina Faso e agora o Níger e talvez o Gabão, está uma situação muito difícil e, certamente, os ministros - hoje os ministros da Defesa e amanhã os ministros dos Negócios Estrangeiros - têm de de refletir profundamente sobre o que se está a passar na região."

O golpe militar teve lugar pouco depois do anúncio do resultado das presidenciais do fim-de-semana, que reconduziram o presidente no cargo que ocupa desde que sucedeu ao pai, em 2009. Desde a sua residência, o chefe de Estado apelou ao povo para "fazer ruído" e contestar a ação do Exército.